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18:48 25 أغسطس/ أب 2018
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    الأردن يسعى لتنظيم مؤتمر لبحث تجاوز أزمة الأونروا

    © Sputnik . Firas al-Ahmad
    العالم العربي
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    بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو متابعة تنسيق الجهود المستهدفة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) ماليا وسياسيا.

    عمان — سبوتنيك. يأتي ذلك في سياق تعاون الأردن مع عدد من الدول والهيئات المعنية لتنظيم مؤتمر خلال انعقاد الجمعية العامة لبحث سبل تجاوز الأزمة.

    علم الأردن
    © flickr.com / Isriya Paireepairit
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    وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه فقد "‏أجرى الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع أوغلو لمتابعة تنسيق الجهود المستهدفة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) ماليا وسياسيا".

    ويشير البيان إلى أن الاتصال يأتي "في سياق المشاورات والاتصالات المكثفة التي تجريها المملكة لسد العجز المالي للوكالة والذي يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من خمسة ملايين لاجئا بمناطق عمل الوكالة الخمسة".

    ويتجاوز العجز المالي للأنروا 217 مليون دولار، وينسق الأردن مع الدول المانحة والمعنية حسب البيان "للتعاون على سده خصوصا إذا أصرت واشنطن على عدم تقديم المزيد من الدعم".

    وأشار البيان إلى أن "الأردن يعمل بالتعاون مع عدد من الدول والهيئات المعنية على تنظيم مؤتمر خلال انعقاد الجمعية العامة لبحث سبل تجاوز الأزمة".

    وكان وزير الخارجية الأردني قد أجرى، في وقت سابق، مشاورات لبحث أزمة الأونروا المالية وانعكاساتها الخطرة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزيرة خارجية السويد مارغو فالستروم والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغاريني والمفوض العام للوكالة بيير كرينبول.

    كما بحث جهود دعم الوكالة مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وأمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.

    وحذر الصفدي من أن "عدم توفير الدعم اللازم للوكالة سيمثل انتهاكا لحق اكثر من نصف مليون طفل فلسطيني في التعليم وملايين غيرهم في العيش الكريم". وقال إن "حماية الأنروا هو حماية لحق اللاجئين في التعليم والخدمات الصحية والإغاثية وفي العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية".

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    أزمة الأنروا, مؤتمر, الأنروا, لاجئين, الأردن
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