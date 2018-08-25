بعد بدء العمل فيه... تطورات جديدة فى مشروع نيوم السعودي

أعلن القائمون على مشروع مدينة نيوم، اليوم السبت، عن تطورات جديدة في المشروع الذي تنتهى المرحلة الأولى منه في 2025.

وأكد القائمون على المشروع تسلمهم العروض الخاصة بالمساكن ومكاتب المهندسين والمشرفين لبدء العمل في المشروع، حسب الصفحة الرسمية للمشروع على موقع تويتر.

وقالت إدارة المشروع في تغريدة لها:"يعتمد مشروع نيوم على عناصر أساسية لابد من توفرها قبل البدء بالتنفيذ وعلى رأسها الأسس والخطط والقوى البشرية".

يعتمد مشروع #نيوم على عناصر أساسية لابد من توفرها قبل البدء بالتنفيذ وعلى رأسها الأسس والخطط والقوى البشرية. ونقوم حال ي ا

بتطوير المخطط الأساسي، ودراسة التقييمات البيئية، كما تم استلام العروض الخاصة بمساكن ومكاتب المهندسين والمشرفين على بدء

العمل في مشروع نيوم. pic.twitter.com/ziqIAaX7nj — NEOM (@discoverneom) August 25, 2018

​وأضافت الإدارة "نقوم حاليا بتطوير المخطط الأساسي، ودراسة التقييمات البيئية، كما تم استلام العروض الخاصة بمساكن ومكاتب المهندسين والمشرفين على بدء العمل في مشروع نيوم".

لا يحدنا في #نيوم سوى الخيال. نيوم هي مشروع المستقبل، الوجهة لعطلة بيئية استثنائية، مطار دولي، منتجعات جبلية، ميناء فائق

التقنية ومرافق لوجستية، تصنيع متطور، مناطق تقنية، وأكثر. pic.twitter.com/gcMXILVtaJ — NEOM (@discoverneom) August 25, 2018

كما أكدت الإدارة أن المشروع لا يحده سوى الخيال وأن نيوم "هي مشروع المستقبل، والوجهة لعطلة بيئية استثنائية، مطار دولي، منتجعات جبلية، ميناء فائق التقنية ومرافق لوجستية، تصنيع متطور، مناطق تقنية، وأكثر".