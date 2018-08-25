مقتل 10 من عناصر "داعش" بعملية أمنية بالموصل شمالي العراق

أعلنت القوات العراقية، اليوم السبت، مقتل 10 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت بإسناد جوي من التحالف الدولي ضد "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد أحد أوكار التنظيم في مدينة الموصل شمالي البلاد.

بغداد- سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني، "بهدف تجفيف منابع الإرهاب نفذ فوج الرد السريع الأول (سوات) التابع لقيادة شرطة نينوى وبإسناد من قوات التحالف عملية استباقية ضد أحد أوكار عناصر داعش الإرهابية وهو عبارة عن كهف طبيعي يبلغ طوله (7 كيلومترات) اتخذه عناصر "داعش" ملاذا لهم".

© AP Photo / القوات العراقية تلقي القبض على خمسة من عناصر "داعش" في الموصل

وأضاف "قد تم تطويق المكان وتطهيره وتمشيطه وردم الحفر فيه وغلق فتحاته"، لافتا إلى أنه "حسب المعلومات الاستخبارية فقد قتل 10 عناصر إرهابية خلال العملية التي نفذت في منطقة (المغر) التابعة لناحية الشورة جنوب مدينة الموصل".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش وجهود الاستخبارات لضمان تأمين الموصل، وتعقب العناصر المندسة من تنظيم "داعش"، ومواقع تخزين المتفجرات التي لا يزال بعضها موجودا في مخابئ تحت الأرض في نواحٍ متفرقة من المناطق المحررة.

يذكر أن العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] إلا أن الجماعة شنت العديد من الهجمات منذ ذلك الحين استهدفت مدنيين وعناصر أمن في محافظات عدة.