اليمن .. القوات الحكومية تضبط نصف طن من المخدرات في الجوف

تمكنت الشرطة اليمنية، اليوم السبت، من ضبط 500 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، حسب الجيش اليمني.

ونقل موقع الجيش اليمني في 26 سبتمبر/أيلول عن مدير عام شرطة محافظة الجوف العميد الركن سليم السياغي "أن الأجهزة الأمنية ضبطت مساء الجمعة ما يقارب خمسمائة كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة، في ثالث عملية خلال الشهر الجاري، تبلغ إجمالي المضبوطات فيها نحو 1200 كغم".

وأضاف العميد السياغي، "المساحة الشاسعة للجوف جعلت المهربين ينظرون إليها كطريق آمنة لتهريب المخدرات، لكن الأجهزة الأمنية في يقظة دائمة وتعمل على إحباط محاولات التهريب".

وأشار السياغي إلى أن "المهربين حاولوا استغلال إجازة العيد لتهريب الكمية، إلا أن اليقظة العالية لأجهزة الأمن في الجوف أفشلت مخططهم".

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يحبط هجمات لـ"أنصار الله" شمال غربي حجة

من جهته قال المقدم محمد الصلاحي، مدير البحث الجنائي في محافظة الجوف، "إنه تم الاشتباه في شاحنة، وعُثر في صندوقها على كمية الحشيش مخفية بطريقة مموهة"، لافتاً إلى "أن عملية الضبط بعد تلقي بلاغات مسبقة عن محاولات تهريب شحنات من المخدرات خلال أيام العيد".

وكانت نقطة أمنية في محافظة مارب شمال شرقي اليمن ضبطت مطلع أغسطس/آب الجاري، 44 كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدرة قادمة من لبنان مغلفة في أكياس قهوة ومخبأة على متن سيارة أجرة بصورة احترافية، في طريقها إلى العاصمة صنعاء.

وتتهم الحكومة اليمنية إيران بدعم جماعة "أنصار الله" بالمال والسلاح علاوة على المواد المخدرة التي تستخدم في "غسل أدمغة عناصرهم والسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال"، حسب تصريح لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء "الحوثيين" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.