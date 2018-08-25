هاشتاغ سعودي حقق 18 مليار ظهور على تويتر

وقال وزير الإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، إن هاشتاغ "#العالم_في_قلب_المملكة" أو الهوية اللفظية للحج هذا العام حقق 18 مليارا و233 مليونا و192 ألفا و272 ظهورا على موقع تويتر، حسب صحيفة الرياض السعودية.

وزير الحج: رؤية المملكة 2030 أدخلت على قطاع الحج والعمرة تطورات غير مسبوقة. pic.twitter.com/yRI1ZTHxPC #العالم_في_قلب_المملكة #قطر — متعب النمري (@Met3bElnemry) August 25, 2018

وتحدث الوزير السعودي عن المواد الفيلمية التى تم إنتاجها من أجل الحج ووصلت إلى 1419 مادة إعلامية، بين فيديو وقصص انسانية مصورة وأخبار ومعالم تاريخية ومكانية،

واستقبلت السعودية حجاج بيت الله الحرام خلال الفترة الماضية، حيث بدأ الحجاج العودة إلى أوطانهم بدءا من اليوم السبت.