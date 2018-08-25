الدفاعات السعودية تعترض صاروخا أطلقه "أنصار الله" على نجران

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن .. القوات الحكومية تضبط نصف طن من المخدرات في الجوف سبوتنيك. وقالت القناة: "الدفاع الجوي اعترض، اليوم السبت 25 أغسطس / آب، صاروخا أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه نجران"، بحسب تعبيرها.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس / آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، تم توثيق 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.