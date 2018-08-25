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21:51 25 أغسطس/ أب 2018
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    حيدر العبادي

    العبادي: استقلالية القرار العراقي لن تكون شعار

    © AP Photo / Khalid Mohammed
    العالم العربي
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    قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن بغداد تحترم مصالح الدول الأخرى في البلاد، طالما تتطابق مع سيادة العراق ومصالحه.

    بغداد — سبوتنيك. وتابع العبادي، في كلمة له خلال الاجتماع الدوري لائتلاف " النصر" الذي يتزعمه، بحسب بيان صدر عن الائتلاف عقب الاجتماع،  اليوم السبت 25 أغسطس / آب: "استقلالية القرار العراقي التزام وطني بالنسبة لنا، ولن يكون شعارا، وإنما منهجا ثابتا"، مضيفا: "ائتلاف النصر مشروع دولة، وهو حالة متقدمة في العملية السياسية، ويعمل ضمن المشروع الوطني".

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    © flickr.com/ Ashitaka San
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    وجدد أعضاء الائتلاف تمسكهم بـ"ائتلاف النصر" ووحدته ورؤيته وبرنامجه لبناء الدولة، وأهمية وحدة الموقف للكتل السياسية خلال المرحلة المقبلة بعد أن تحقق النصر على الإرهاب عسكريا، والدخول بمرحلة البناء والإعمار والاستقرار الأمني، وتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير فرص العمل، وتحقيق رفاهية المواطنين، والحفاظ على المنجزات التي تحققت.

    واتفقت قوائم النصر، والوطنية، وسائرون، والحكمة، في اجتماع عقدته في بغداد، يوم الأحد الماضي، على تشكيل نواة لتكوين الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي وتشكيل الحكومة المقبلة، حسبما ذكرت الكتل في بيان مشترك.

    وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد الماضي، أنها صادقت على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي أجريت في مايو / أيار الماضي، التي كانت وجهت ضدها طعون فيما يتعلق بعدم شفافية نظام الفرز الإلكتروني للأصوات فتمت إعادة العد والفرز إلكترونيا.

    وينص الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية، بعد المصادقة على النتائج، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة بمرسوم جمهوري مجلس النواب الجديد للانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه، بعدها ينتقل مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية، الذي يقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من انتخابه.

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    أخبار العراق, البرلمان العراقي, حيدر العبادي, العراق
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