27 غارة جوية للتحالف في اليمن

واصل طيران التحالف العربي اليوم السبت، غاراته المكثفة على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بالتزامن مع غارات أخرى على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "طيران التحالف قصف بخمس غارات منطقتي فرد والصوح في مديرية كتاف شرق صعدة، ونفذ أربع غارات على منطقتي الحفوز ومدرسة الرقة في مديرية حيدان، أسفرت إحداها عن ثلاثة جرحى".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH مقتل 5 من أسرة واحدة في قصف لبوارج التحالف العربي غربي اليمن

وأشار إلى أن التحالف استهدف مديرية الظاهر بثلاث غارات، وشن غارتين على منطقة الضيعة في مديرية شدا.

وأضاف المصدر أن الجيش السعودي كثف قصفه المدفعي والصاروخي على مديريتي الظاهر وشدا الواقعتين على الشريط الحدودي، بينما تعرضت محافظة حجة شمال غربي اليمن، إلى 13 غارة لطيران التحالف.

وقصف طيران التحالف مديرية حرض المحاذية لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية بـ6 غارات، كما شن ست غارات أخرى على أطراف مديرية حيران، ونفذ غارة على مديرية مستبأ، بحسب المصدر.