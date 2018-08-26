"أنصار الله" تتهم التحالف بمنع إحدى السفن من دخول ميناء الحديدة

قالت جماعة أنصار الله "الحوثيين" إن قوات التحالف احتجزت سفينة محملة بالمشتقات النفطية ومنعتها من الوصول إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله، اليوم الأحد:"أن قوات التحالف منعت السفينة "بريا" المحملة بالمشتقات النفطية من دخول ميناء الحديدة، مشيرة إلى أنها تحمل تصريحا من الأمم المتحدة.

© AFP 2018 / Fayez Nureldine "أنصار الله" تعلن حصيلة غارات التحالف جنوب غربي اليمن

يذكر أن الأمم المتحدة تعتمد آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة " أنصار الله "، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.