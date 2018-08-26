اليمن... التحالف يسمح لسفينتين بدخول ميناء الحديدة

وقال بيان للتحالف، إن السفينتين تم توجيههما لمنطقة الانتظار بعد اتصالهما بالقوات البحرية للتحالف، حسب آلية التحقق والتفتيش، وفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد 26 أغسطس / آب.

وأضاف البيان، أن السفينتين توجدان في منطقة الانتظار، وتعذر الاتصال بهما لأسباب فنية تعود للسفينتين، فيما قال، إنه يجري التواصل مع الوكلاء المحليين للسفينتين ومنظمة التحقق والتفتيش بجيبوتي.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.