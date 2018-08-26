الجيش الروسي مساعدات غذائية في قرية الجملة السورية

أعلن رئيس مجموعة تشكيل وتسليم إمدادات الإغاثة التابعة لمركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فلاديمير لايدينوف، أن الجيش الروسي أجرى عملا إنسانيا في بلدة الجملة في محافظة درعا، حيث وزع أكثر من 500 طرد غذائي.

© Sputnik . Ali Hashem الطيران العسكري الروسي ينقل 44 طن مساعدات إنسانية فرنسية إلى سوريا

سوريا — سبوتنيك . وقال لايدينوف: "نحن في قرية الجملة في محافظة درعا. أحضرنا إلى هنا أكثر من 500 طرد غذائي، والتي تشمل الدقيق والأرز والمياه المعبئة في زجاجات ".

وجرى توزيع الطرود الغذائية، التي بلغ وزنها الإجمالي 2 طن، برفقة الشرطة العسكرية الروسية.

وبالإضافة إلى ذلك، عمل في المنطقة مستشفى ميداني، حيث أجرى الأطباء العسكريين الروس فحوصا طبيا للسكان المحليين، وكذلك وزعوا المواد الطبية لجميع المحتاجين.

هذا ويقوم الجيش الروسي بشكل منتظم بأعمال إنسانية في سوريا. إجمالاً، خلال وجود القوات المسلحة الروسية في سوريا، تم تنفيذ ما يقرب من 2000 فعالية من هذا النوع ، حيث وزع للمواطنين السوريين حوالي 3 آلاف طن من المواد الغذائية والمياه المعبئة في زجاجات.

بالإضافة إلى ذلك، انضمت بلدان أخرى إلى الأعمال الإنسانية، فعلى وجه الخصوص، في آب/أغسطس، تم تسليم مساعدات إنسانية من فرنسا لسكان الغوطة الشرقية عن طريق الجيش الروسي، كذلك قدمت أرمينيا مساعدات إنسانية إلى سوريا هذا العام.