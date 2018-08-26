نساء تترشحن إلى الانتخابات النيابية في البحرين

بلغ عدد النساء المترشحات لانتخابات مجلس النواب البحريني، المزمع عقدها، في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، 23 امرأة، بحسب صحيفة "الأيام"، اليوم الأحد.

© Sputnik . Edward Peskov سلطات البحرين تتوعد المتورطين في تزوير شهادات جامعية بإجراءات صارمة

القاهرة – سبوتنيك . وبلغ عدد المترشحات لعضوية المجالس البلدية في محافظات البحرين الأربع، حتى نهاية يوم أمس، ثلاث نساء فقط.

ووفقا للصحيفة البحرينية، فإن نائبتين حاليتين، على الأقل، أعلنتا عن رغبتهما في إعادة ترشحهما للانتخابات القادمة.

ويتم ترشح معظم النساء البحرينيات بشكل مستقل، إذ أن الجمعيات السياسية في البلاد اعتادت عدم طرح مرشحات ضمن قوائمها الانتخابية، بخلاف قائمة "تجمّع الوحدة الوطنية"، التي ضمت مرشحة واحدة في انتخابات المجلس النيابي والبلديات لسنة 2014.

هذا وكانت الانتخابات السابقة، عام 2014، قد شهدت ترشح 23 امرأة لمجلس النواب، و10 للمجلس البلدي، وتمكنت 7 نساء فقط من الانتقال إلى الجولة الثانية، فازت منهن 3 في مجلس النواب، وامرأة واحدة في مجلس بلدي.