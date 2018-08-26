وزير الدفاع الإيراني يصل إلى دمشق في زيارة رسمية

وصل وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس الحكومة السورية، ووزير الدفاع السوري.