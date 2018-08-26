سفير موسكو في القاهرة: الرحلات الجوية السياحية بين مصر وروسيا تعود بعد حل أمور فنية

قال سفير روسيا لدى القاهرة، سيرغي كيربيتشينكو، إن الرحلات الجوية السياحية "شارتر" بين مصر وروسيا سوف تعود، بعد حل بعض الأمور الفنية.

القاهرة — سبوتنيك. وأوضح كيربيتشينكو، في مقابلة نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، "هناك بعض الأمور الفنية التي تحتاج إلى إيجاد حلول لها لاستئناف رحلات طيران شارتر لنقل السائحين الروس إلى المنتجعات السياحية في مصر".

© Sputnik . ما سبب تأخر استئناف رحلات الطيران الروسية إلى المنتجعات المصرية

ولفت كيربيتشينكو إلى أنه جرى استئناف رحلات الطيران المنتظمة والمباشرة بين القاهرة وموسكو في أبريل/ نيسان الماضي، بعد رفع مستوى الإجراءات الأمنية.

وكانت رحلات الطيران المباشرة توقفت بين البلدين بقرار روسي في خريف 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها، وهو ما اعتبر عملا إرهابيا، فيما لم تنته التحقيقات الرسمية حتى الآن.

وأدى توقف رحلات الطيران بين البلدين إلى تضرر قطاع السياحة في مصر بشكل ملحوظ، خاصة مع إجراءات مماثلة من عدة دول تعتبر من الروافد الرئيسية للسياحة في مصر.

وكان عدد السياح الروس في مصر عام 2014 بلغ 3.1 مليون شخص، بزيادة 700 ألف شخص عن عام 2013، فيما وصل 100 ألف سائح روسي فقط إلى مصر في 2017، بحسب تصريحات مسؤولين مصريين.

وتعمل مصر، بعد كارثة تحطم الطائرة الروسية "إيرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" على رفع مستويات الأمن في المطارات وخصوصا شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، فيما تستمر المفاوضات بشكل مواز مع روسيا من أجل استئناف الرحلات الجوية السياحية.