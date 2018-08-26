تحذيرات سعودية تثير غضب مواقع التواصل... ما السر

وكانت السفارة السعودية في النمسا، قد أصدرت تحذيرا للمواطنين السعوديين القادمين إلى النمسا، بضرورة الالتزام بالقوانين النمساوية، التي تقتضي منع الحجاب، وضرورة عدم تغطية أي سعوديات وجههن خلال فترة وجودهن في النمسا، خاصة في الأماكن العامة في عموم النمسا، ويترتب على مخالفة القانون دفع غرامة مالية فورية نقدا.

© REUTERS / لماذا رفضت رئيسة وزراء بريطانيا ارتداء الحجاب عند لقاء ملك السعودية

وأثار تحذير سفارة السعودية في النمسا ردود فعل سلبية عديدة لدى مستخدمي مواقع التواصل.

وقالت "سؤدد" في تغريدة: "تخيلو أنزع غطا وجهي علشان أشوف طبيعه خضراء!!، ‏ يعوضنا الله بماهو أجمل منها في جنته بإذنه، وليبق غطاء وجهي معي لاينتزع للموت".

ويرى خالد الجاسم أن عدم السفر إلى أي دولة تمنع الحجاب، وكتب "الحل بسيط جدا، ‏وهو عدم السفر للنمسا ولا لأي دولة تمنع حجاب المرأة الشرعي".

وتابع "من كان يعتقد بوجوب تغطية الوجه للمرأة، فلن يفكر بزيارة النمسا ولا فرنسا وأولكم أنا لأني صار لي موقف مع رجل أمن فرنسي قبل تطبيق القرار، ‏قلت له وسائق الدراجة النارية لا يخفي وجه بالخوذة، ويستطيع أن ينفذ جريمته ولا يتعرف عليه أحد، فضحك ويقول قانون".

توضح السفارة للمواطنين والمواطنات عدد من القوانين المرعية عند زيارة جمهورية النمسا ، بالإضافة إلى معلومات التواصل ، كما تأمل الاطلاع على رابط الصفحة الإرشادية للسفر ، مع تمنياتنا لكم بإجازة سعيدة وعوداً حميداً لأرض الوطن.. https://t.co/qMJlKiOPPB pic.twitter.com/zy6gdTQAfp — KSA Embassy, Vienna (@KSAembassyAT) August 24, 2018

​أما، عبدالله الخالدي فتعجب من توقيت تحذير السفارة، وقال: "بدري؟!، ‏والله عيب أن هذه التغريدة تخرج من سفارة تمثل الوطن والمواطن في الخارج، ليس من المعقول والمنطق بعد انتهاء الإجازة تنزلون هذه التغريدة".

وأيده فهد وكتب: "الجماعة نايمين بعد انتهاء موسم الاجازة الصيفية، الان تبلغوننا بهذة التعليمات!!!".