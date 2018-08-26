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12:53 26 أغسطس/ أب 2018
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    انتشار عناصر الجيش في المخافر الحدودية على طول وادي اليرموك الفاصل بين سوريا والأردن جنوب بلدة القصير

    سياسي سوري يكشف "رسائل" زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى دمشق

    © Sputnik . firas alahmad
    العالم العربي
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    رحب مسؤول الاتصال السياسي باتحاد القوى السورية، الدكتور أحمد السعيد، بزيارة وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إلى دمشق اليوم الأحد، معتبرا أنها تمهد لمرحلة ما بعد التنظيمات الإرهابية.

    وقال السعيد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، 26 أغسطس/ آب، إن أول تصريح للوزير الإيراني لدى وصوله إلى سوريا، تعلقت بالتطلعات الإيرانية للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، وهي دلالة على ثقة الإيرانيين في اقتراب سوريا من تجاوز مرحلة الخضوع للإرهاب، إلى مرحلة إعادة بناء الدولة.

    مركز المصالحة بقاعدة حميميم في سوريا
    © Sputnik . Dmitry Vinogradov
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    وأضاف "لا أتوقع أن تكون الزيارة تتعلق بما صرح به وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، عن المشاركة في جهود إعادة الإعمار، ولكنها تحمل عدة رسائل مهمة للغاية، الرسالة الأولى تتعلق برفع مستوى التعاون العسكري، على مستوى المستشارين بين سوريا وإيران، حيث من المتوقع أن ترفع إيران من مستوى هذا التعاون، تمهيدا لتحرير كامل الأراضي السورية من الإرهابيين".

    وتابع "الرسالة الثانية، في تقديري، تتعلق بالرد الإيراني — من خلال الزيارة- على المطالبات الأمريكية والإسرائيلية للروس، بالضغط على إيران من أجل مغادرة مستشاريها العسكريين لسوريا، والتخلي عن الملف السوري، وهو الأمر الذي لم تستجب له روسيا، طبقا لخريطة مصالح سوريا، في المقام الأول، والتي تتطلب التواجد الإيراني".

    ولفت إلى أن سوريا تخطو بخطى ثابتة، في الوقت الحالي، نحو تحرير كامل الأرض، والقضاء على التنظيمات الإرهابية عبر توجيه ضربات قوية على المستويات العسكرية والأمنية، وكذلك عبر رعاية الدول الفاعلة، مثل روسيا وإيران وتركيا لعمليات التصالح والهدنة، بجانب المسار الدبلوماسي المتعلق بالمفاوضات، لإنهاء الأزمة على المستوى السياسي.

    وطالب السياسي السوري بضرورة أن تعمل الدولة السورية، في المرحلة المقبلة، على تسريع وتيرة عملياتها ضد مواقع تمركز الدواعش على الحدود، بالتعاون مع كل من العراق وتركيا والأردن، بهدف إحكام الحصار بشكل أكبر على التنظيمات الإرهابية، ما يمهد لسوريا الجديدة، الخالية من الإرهاب، والمستعدة لبدء جهود الإعمار، على الفور.

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    ووصل وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس السوري، بشار الأسد، ورئيس الحكومة ووزير الدفاع السوريين.

    ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن "وزير الدفاع، أمير حاتمي وصل العاصمة السورية، دمشق، صباح اليوم، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السوري، بشار الأسد ورئيس الحكومة، ووزير الدفاع، ومسؤولين عسكريين". وأعرب حاتمي لدى وصوله دمشق عن أمله الكبير في مشاركة إيران في عملية إعادة إعمار سوريا، وتعزيز التعاون بين البلدين.

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, بشار الأسد, سوريا, إيران, سوريا
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