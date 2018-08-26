شرطة أبوظبي تحذر من شركات وهمية للتوظيف في الإمارات

حذرت شرطة أبوظبي، الباحثين عن العمل من خارج الدولة، من الوثوق في "شركات توظيف وهمية" على شبكة الإنترنت، تنتحل أسماء شركات توظيف شهيرة، وذلك بغرض الإيقاع بهم والاستيلاء على أموالهم بالاحتيال.

© Fotolia / Sophie James شرطة أبوظبي تطلق تحذيرا للمواطنين

القاهرة – سبوتنيك . ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأحد، عن مدير إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة، العميد سعيد الكعبي، "مناشدة" للباحثين عن فرص العمل، بـ "ضرورة توخي الحذر، وعدم التعامل مع مواقع التوظيف الإلكترونية المزيفة، التي تستغل حاجتهم للوظيفة، وتمارس غالبيتها النصب والاحتيال الإلكتروني، من خلال إيهامهم بقدرتها على توفير وظائف برواتب خيالية، مقابل دفع رسوم أو مصروفات".

وقال العميد الكعبي إن "شركات التوظيف الموثوقة لن تطالب بدفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات سرية أو شخصية".

وأوضح الكعبي بالقول "المحتالين عادة ما يختارون ضحاياهم القاطنين خارج دولة الإمارات، من خلال البيانات والحسابات الشخصية للباحثين عن فرص عمل في الدولة، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع المزيفة لخدمات التوظيف، أو عبر البريد الإلكتروني".

وبين أنه يتم اختيار المستهدفين والتواصل معهم هاتفياً أو عبر البريد الإلكتروني، وإيهامهم بالموافقة على طلب الوظيفة، وحثهم على التواصل مع مكتب السفريات لاستكمال إجراءات استصدار تأشيرة عمل بالدولة، وتحويل رسوم التأشيرة عبر محلات الصرافة العالمية.

يشار إلى أن الكثير من المواقع الإلكترونية تنشر إعلانات يومية، حول توفر فرص عمل في الإمارات، وتطلب هذه المواقع من المستهدفين، بإدخال البيانات الشخصية والسيرة الذاتية، بغرض "توفير فرص عمل مناسبة".