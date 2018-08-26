"أنصار الله" تستهدف اجتماعا لقادة في التحالف العربي بطائرات مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف اجتماع ضم قيادات من التحالف العربي والجيش اليمني بهجوم جوي في محافظة البيضاء غربي اليمن.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad "أنصار الله" تتهم التحالف بمنع إحدى السفن من دخول ميناء الحديدة

وقالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، اليوم الأحد، "نفذ سلاح الجو المسير التابع للجماعة هجوما على اجتماع لقيادات عسكرية للتحالف والجيش اليمني في منطقة الجريبات بمحافظة البيضاء".

وتشن جماعة أنصار الله بين الحين والآخر غارات جوية بطائرات مسيرة من نوع قاصف 1 وصماد 1 وصماد 3 على معسكرات للتحالف والقوات الحكومية في اليمن وأهداف اقتصادية ومطارات سعودية.

وتتهم الرياض إيران بـ "تزويد الحوثيين بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة وقوارب مفخخة تهدد الملاحة الدولية"، وهو ما تنفيه طهران.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/ آذار 2015 وذلك عقب استيلاء "الحوثيين" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/ آب 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.