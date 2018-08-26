تسجيل
18:01 26 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    نواكشوط، موريتانيا

    موريتانيا... انتخابات تشريعية وبلدية تمهد لاستحقاق رئاسي وإعادة تموضع سياسي

    CC0
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تستعد موريتانيا في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، لإجراء انتخابات نيابية وبلدية هي الأولى منذ اعتماد نظام المجالس الجهوية وتعديل الدستور الذي ألغى مجلس الشيوخ العام الماضي، كما أنها الأولى بعد عودة المعارضة إلى المشاركة الانتخابية بعد سنوات من المقاطعة وعدم الاعتراف بنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

    نواكشوط — سبوتنيك. وتعتبر هذه الانتخابات الأخيرة في عهد الرئيس ولد عبد العزيز الذي يستعد لترك السلطة بعد أن استنفذ الفترات الرئاسية التي يسمح بها الدستور، وعلى الرغم من المساعي التي قام بها لتعديل الدستور بشكل يسمح له بالترشح للرئاسة مجددا إلا أن المعارضة كانت تحرك الشارع في كل مرة لوأد كل محاولة في مهدها.

    ويرى مراقبون أن الانتخابات المرتقبة تمثل فرصة لإعادة التموضع وتشكيل أقطاب سياسية جديدة قبيل أشهر قليلة على استحقاق رئاسي سيحمل رئيسا جديدا منتخبا إلى سدة الحكم في بلد عانى لعقود من الانقلابات العسكرية.

    المحكمة الجنائية الجنوبية، المتخصصة في تجريم الرق ومعاقبة العبودية
    © Sputnik .
    النيابة العامة في موريتانيا تصادر أرصدة معارضين
    ورغم أن الجميع يتوقع أن يترك الرئيس ولد عبد العزيز السلطة لخليفة لم يعرف بعد، إلا أن المعارضة تتهمه بمحاولة الالتفاف على الدستور والترشح لولاية جديدة سيكون للانتخابات البرلمانية الحالية دور كبير فيها، فمن يكسب الأغلبية البرلمانية سيضمن الفوز بالرئاسة.

    ويقوم الرئيس ولد عبد العزيز حاليا بجولة داخل البلاد في سياق الحملة الانتخابية التي يخوضها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم تمهيدا للانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، وقال الرئيس أمس السبت في تجمع انتخابي بمدينة روصو الجنوبية إن "الذين يطالبون بمأمورية ثالثة ملزمون بالتصويت الكثيف لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية من أجل حصوله على أغلبية برلمانية مريحة يستطيع من خلالها تمرير التعديلات ومشاريع القوانين الضرورية لذلك"، مما يؤكد أن الانتخابات الحالية ليس فقط معركة برلمانية بين الأحزاب بل هي انتخابات ستحدد معالم المشهد السياسي بشكل نهائي في البلاد.

    بعد 12 عاما المعارضة تعود

    تتميز انتخابات المجالس الجهوية والبلدية والنيابية بكثرة المرشحين ومشاركة جميع الأحزاب حتى غير المرخصة والتي عقدت تحالفات مع الأحزاب المرخصة مثل الجناح السياسي لحركة "إيرا" المدافعة عن حقوق العبيد السابقين والتي عقدت تحالفا مع حزب الصواب البعثي ليتمكن أعضاؤها من الترشح ولدعم مشروع الحركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

    ويشارك في الانتخابات المرتقبة 98 حزبا سياسيا، ثمانون منها يشكلون أحزاب الموالاة، وتتميز هذه الاستحقاقات بمشاركة 1590 لائحة انتخابية تتنافس على 219 مجلسا بلديا و161 لائحة تتنافس على 13 مجلسا إقليميا وأكثر من خمسة آلاف مرشح يتنافسون على 157 مقعدا برلمانيا.

    ومنذ انطلاق حملة الدعاية الانتخابية نظمت الأحزاب المتنافسة نشاطات دعائية لاستعراض برامجها في أجواء تراوحت بين التنافس الإيجابي والفتور النسبي.

    وتعود أسباب الفتور الذي طبع مجريات الحملة الدعائية الى نقص التمويلات بسبب رفض الحزب الحاكم تمويل مرشحيه حيث دعاهم إلى تمويل الحملة من جيوبهم، إضافة الى قيام السلطات بتجميد أرصدة رجلي أعمال معارضين كانا يشكلان المصدر الأساسي لتمويل أنشطة المعارضة.

    المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
    © AFP 2018 / ZOOM DOSSO
    المبعوث الأممى السابق في اليمن وزيرا لخارجية موريتانيا
    وفي هذا الصدد قال الباحث السياسي أحمدو ولد الزين في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "مظاهر الحملة الدعائية للانتخابات الحالية تنحصر في الشوارع والأحياء الرئيسية على غير عادتها رغم أن الاستحقاق الحالي يحمل كل المؤشرات التي ستمهد للتغيير المنشود في البلاد على اعتبار تأثيره على الانتخابات الرئاسية المقبلة".

    ورأى ولد الزين أنه رغم عودة المعارضة للمشاركة الانتخابية فان كل الترجيحات تصب في صالح الحزب الحاكم، الذي يسيطر حاليا على مجلس النواب، وقال "تبرز أهمية هذه الانتخابات في كونها أول انتخابات تشارك فيها أحزاب المعارضة كافة منذ 12 سنة، أي منذ انتخابات 2006 التي احتل فيها حزب التكتل المرتبة الأولى كحزب معارض".

    وأضاف "حسب مجريات الحملة الانتخابية الحالية وخاصة بعد مشاركة الرئيس بقوة في دعم الحزب الحاكم وتنشيط حملته فان البرلمان القادم سيُهمن عليه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بنسبة كبيرة، بينما من المتوقع أن تكسب المعارضة المعركة الانتخابية في المدن الرئيسية بفضل شعبيتها فيها".

    وأشار الباحث الموريتاني إلى أن حزب "تواصل" ذو التوجه الإسلامي سينافس حزب التكتل المعارض بقوة في زعامة المعارضة البرلمانية فيما ستحسم الزعامات القبلية التنافس على عدد من الدوائر وسط وشرق البلاد، ومن المتوقع أن تساهم في ترجيح كفة الحزب الحاكم الذي يعتبر الحزب الوحيد الذي قدم مرشحين في جميع البلدات البالغ تعدادها 219 بلدية.

    هل تغير الانتخابات النظام الرئاسي

    ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية لم تكف المولاة والمعارضة عن التراشق وتبادل الاتهامات بالضلوع في فساد مالي وإداري واستغلال الصراعات القبلية في الحملة الدعائية وإرغام المواطنين بالتصويت على العمد والنواب السابقين؛ فقد أدانت المعارضة ما وصفتها بـ "التصرفات الخارجة على الدستور والقانون" التي يقوم بها الرئيس ولد عبد العزيز، والمتمثلة في قيادة حملة حزب سياسي واستخدام سلطة ووسائل الدولة للضغط على المواطنين والسياسيين وتهديدهم لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم.

    واعتبرت المعارضة أن هذه "التصرفات تعبر عن ضعف موقف النظام وارتباكه"، وأكدت أن للرئيس الحق في إعلان مساندته لهذا الحزب أو ذاك، لكن الفارق كبير جدا بين أن يدعو الرئيس للتصويت لحزب سياسي معين وأن يقود بنفسه حملة هذا الحزب، ويشل الدولة ويعطل مصالح المواطنين طيلة المسار الانتخابي".

    نواكشوط، موريتانيا
    CC0
    فن المديح في موريتانيا... ثورة على العبودية وتعظيم للشهر الفضيل
    واتهمت المعارضة الرئيس ولد عبد العزيز بـ "استخدام وسائل الدولة في تنقلاته خلال الحملة الانتخابية" على الرغم من أن الدستور يحظر عليه الانتماء لأي هيئة قيادية في أي حزب سياسي، ودعت إلى التضامن من أجل انتصار إرادة الناخبين.

    وبالمقابل أدانت الأغلبية الضجة التي أثارتها المعارضة بعد تجميد أرصدة رجلي أعمال معارضين متهمين بارتكاب جرائم فساد.

    وفي دراسة صدرت حديثا اعتبر المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية "أن الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية التي ستشهدها موريتانيا في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، تعد انتخابات مفصلية في تاريخ البلد سياسيا واجتماعيا".

    وقال المركز، في سياق الدراسة، أن "مجمل النتائج المباشرة وغير المباشرة للانتخابات المقبلة، تعتبر مؤشرات دالة على الاتجاه الذي ستسلكه موريتانيا في مفترق طرق الأسئلة السياسية والاجتماعية المتعلقة بالانتقال السلمي للسلطة وطبيعة العقد الاجتماعي بين مكونات المجتمع، فضلا عن مكانة التشكيلات السياسية ودورها المستقبلي".

    وأوضحت الدراسة "أن الانتخابات المقبلة تنظم بأقل من سنة قبيل انتخابات رئاسية مصيرية يفترض أن تكون محطة للتناوب السلمي على السلطة لأول مرة في موريتانيا، وفق مقتضيات الدستور التي تمنع الرئيس الحالي من مأمورية ثالثة، بغض النظر عن اضطراب التصريحات التي يطلقها الرئيس ومعاونوه في موضوع مغادرته السلطة استجابة للنص الدستوري لذا، فإن مسألة من سيحل محل الرئيس هي السؤال الكبير المطروح للقوى السياسية وللمواطن العادي على حد سواء".

    وقالت الدراسة أن "الانتخابات المقبلة تأتي في ظرف اشتد فيه بروز الطابع السياسي للمطالب الاجتماعية للمكونات المجتمعية التي عانت من مظالم تاريخية، وفي ظل حضور متصاعد، وإن بطريقة صامتة، للتنافس الجهوي على السلطة، وينضاف هذان العاملان المستجدان إلى الحضور المتجذر للقبلية السياسية، ما يهدد الطابع الوطني للممارسة السياسية".

    وأشارت الدراسة إلى أن الانتخابات ستجيب على أسئلة حاسمة منها: "هل ستحصل المعارضة على أكثر من ثلث المقاعد؟ فمن شأن هذه النتيجة، أن تفشل أجندات النظام المفترضة، مثل إلغاء المواد التي تمنع المأمورية الثالثة أو تغيير النظام الرئاسي إلى نظام برلماني، حيث تنص المادة 99 من الدستور على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية"، لذلك سيكون حصول المعارضة على أكثر من ثلث النواب مانعا من إمكانية إجراء تعديل دستوري عن طريق الجمعية الوطنية".

    واعتبرت الدراسة أن "حصول الحزب الحاكم منفردا على الأغلبية البرلمانية سيكون له تأثير قوي على استمرار تعويل الرئيس عليه في رسم سيناريوهات البقاء المؤثر في الساحة السياسية، كما أن من شأن النتيجة التي سيحصل عليها أن تحدد قوة الحلف المسيطر على هذا الحزب حاليا وقدرته على تمرير مرشح لخلافة الرئيس".

    انظر أيضا:

    النيابة العامة في موريتانيا تصادر أرصدة معارضين
    إجماع نواب البرلمان في موريتانيا على اختيار ولد بلال رئيسا للجنة المستقلة للانتخابات
    الفقر والجهل واجهة تستتر وراءها العبودية في موريتانيا
    تعديل وزاري في موريتانيا استعدادا لتنظيم القمة الأفريقية
    المبعوث الأممى السابق في اليمن وزيرا لخارجية موريتانيا
    فن المديح في موريتانيا... ثورة على العبودية وتعظيم للشهر الفضيل
    أول تعليق رسمي على أنباء "استدعاء السفير الإيراني في موريتانيا"
    مظاهرات في موريتانيا تحذر من تهجير "النساء" للسعودية
    اعتقال متهم بمبايعة "داعش" في موريتانيا
    أردوغان يزور موريتانيا في 28 فبراير الجاري
    الكلمات الدلالية:
    أصوات, الانتخابات الموريتانية, المعارضة الموريتانية, محمد ولد عبد العزيز, موريتانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مهرجان تريكولور - الاحتفال بيوم العلم الروسي في نوفوسيبيرسك
    من قبلة ثعبان لساحره الهندي إلى رقصة الرئيس بوتين في النمسا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمل إسرائيلي من الولايات المتحدة بشأن منطقة الجولان
    أمل نتنياهو في السيادة على الجولان...هل يتحقق؟
    ليموزين الرئيس الجديد
    ليموزين الرئيس الجديد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك