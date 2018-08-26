أنصار الله" تعلن سيطرة مسلحيها على مواقع بمحافظة الجوف"

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن سيطرتها على عدة مواقع في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تستهدف اجتماعا لقادة في التحالف العربي بطائرات مسيرة

القاهرة – سبوتنيك . وقالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله"، اليوم الأحد، إن مسلحي الجماعة "نفذوا هجوما على مواقع للجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي في صحراء الأجاشر بمديرية خب والشعف، تمكنوا خلاله من السيطرة على عدة تباب".

وأضافت أن "قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الجيش اليمني خلال الهجوم، من بينهم جنود كانوا على متن آليتين عسكريتين تعرضتا لكمينين نصبهما مقاتلو أنصار الله بعبوات ناسفة"، لافتة إلى أن قوات الجيش اليمني شنت هجوما مضادا لاستعادة المواقع التي خسرتها، إلا أن مسلحي الجماعة تمكنوا من صد الهجوم وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها.

يذكر أن مديريات المصلوب وخب والشعف والمتون وبرط العنان تشهد مواجهات بين الحين والآخر بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة "أنصار الله"، في ظل سيطرة الجيش اليمني على مركز المحافظة مديرية الحزم.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/ آذار 2015 وذلك عقب استيلاء "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/ آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.