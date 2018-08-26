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16:19 26 أغسطس/ أب 2018
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    مدينة القاهرة

    وفد من "فتح" في القاهرة يبحث رد "حماس" على الورقة المصرية

    © AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED
    العالم العربي
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    يبحث وفد من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بالقاهرة مع المسؤولين المصريين آخر المستجدات المتعلقة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية.

    رام الله — سبوتنيك. وأكد مصدر مطلع في حركة "فتح"، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن الوفد "سيلتقي جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل لبحث المصالحة الفلسطينية الداخلية، وبحث رد حركة "حماس" على الورقة المصرية التي كان قد قدمها الجانب المصري لجسر الهوة بين الحركتين".

    إسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق وعزام الأحمد
    © REUTERS / Suhaib Salem
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    وأضاف المصدر "وفد فتح يذهب إلى القاهرة لبحث المصالحة والتهدئة التي يجب أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وحدها وليس بقرار من فصيل واحد حيث أن حركة حماس لا يمكنها أن تخوض هذه المغامرة وتوقيع اتفاق مع إسرائيل".

    وتابع "حركة حماس وباتصالاتها ووساطتها تعمل لتحقيق اتفاق تهدئة مع إسرائيل وهو ما يشكل خطورة إذ أن ذلك يمهد لصفقة القرن ويرمي إلى فصل قطاع غزة وتحويلها إلى إمارة خاضعة لسيطرتها وهو أمر مرفوض ولا يمكن القبول به ومصر تعي أن القرار يجب أن يمر عبر منظمة التحرير وحدها ولا يمكن لها الانجرار خلف حماس كما تشيع وسائل الإعلام حيث أن الموقف المصري مشرف إزاء أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية".

    يذكر أن وفد حركة "فتح"، الذي وصل إلى القاهرة مساء أمس السبت ويترأسه عضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد ويتكون من عضوي اللجنة حسين الشيخ وروحي فتوح، لن يلتقي وفد حركة "حماس" وسيغادر القاهرة بانتظار رد حركة "حماس" إذا تجاوبت مع الورقة المصرية لتبدأ الحركتان، بعد ذلك، ببحث تفاصيل تنفيذ الاتفاق بإشراف مصري لاسيما وأن المخابرات المصرية كانت الراعي للمصالحة الفلسطينية.

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    الكلمات الدلالية:
    الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, حركة حماس, العلاقات المصرية الفلسطينية, حركة فتح, فلسطين
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