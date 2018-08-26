الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بمنع الصليب الأحمر من دخول الدريهمي

القاهرة — سبوتنيك. واستنكر وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، "منع ميليشيات الحوثي الانقلابية دخول الفرق الطبية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى منطقة الدريهمي جنوب الحديدة، وتقديم الدعم الإنساني للسكان في تلك المنطقة".

© REUTERS / Fawaz Salman الحكومة اليمنية تسيطر على مواقع استراتيجية شمال لحج

وأدان الوزير فتح "مواصلة احتجاز ميليشيات الحوثي عدد من الشاحنات الإغاثية في محافظات الحديدة، إب، ذمار، ونصب نقاط تفتيش في الخطوط الطويلة بين المحافظات الخاضعة لسيطرتها لاحتجاز الشاحنات الإغاثية وإجبار المنظمات الإغاثية على دفع الرسوم الباهظة".

ودعا الوزير فتح "منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، بالتدخل العاجل والعمل الجاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة في المحافظة وتقديم الدعم والرعاية للسكان في محافظة الحديدة"، مطالباً المسؤولة الأممية "بسرعة التدخل للإفراج المباشر عن الشاحنات الإغاثية في محافظات الحديدة وإب وذمار، وإدانة الميليشيات الانقلابية بشكل واضح وصريح وتحميل ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن إعاقة عمل المنظمات الإنسانية، ومخاطبة الهيئات الأممية ومجلس الأمن بكافة التصرفات الإرهابية التي تمارسها الميليشيات بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية".