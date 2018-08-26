الأسد: نهج واشنطن في المنطقة يؤكد صوابية سياسات محور مكافحة الإرهاب

وبحسب "سانا"، أكد الرئيس السوري، خلال استقباله اليوم وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي، على أهمية هذه الزيارة وما تعكسه من عمق العلاقات بين البلدين.
وأشار الرئيس السوري إلى أن "نهج الولايات المتحدة وأدواتها في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الملف النووي الإيراني وفرض العقوبات على روسيا ومحاولات إطالة أمد الحرب في سوريا عبر دعم التنظيمات الإرهابية واتباع سياسة التهديد بشكل متصاعد مع كل عملية يشنها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة ضد الإرهاب يؤكد صوابية السياسات التي ينتهجها محور مكافحة الإرهاب وأهمية تعزيز مكامن قوته في مواجهة النهج الأمريكي التخريبي والمزعزع للاستقرار العالمي".
وتناول اللقاء التقدم الميداني الكبير للجيش السوري الذي اعتبره الوزير الإيراني "انتصارا سيسجله التاريخ"، حيث شدد على أن "تاريخ سوريا والمنطقة سيسجل حالة صمود الشعب السوري وقيادته وانتصارهم في وجه الإرهاب كمثال يحتذى ليس لشعوب المنطقة فقط بل للعالم أجمع".
وأعرب حاتمي عن ثقته بقدرة سوريا على مواصلة هذا الطريق حتى تحقيق النصر الكامل ودحر الإرهاب بشكل نهائي.
وجدد الوزير حاتمي الذي يزور سوريا على رأس وفد عسكري كبير، موقف بلاده "الداعم للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها بعيداً عن أي تدخل خارجي"، وأشار إلى أن "إيران ستواصل العمل وفق هذه المبادىء مهما بلغت التهديدات والضغوط التي تمارسها بعض الدول الداعمة للإرهاب".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)