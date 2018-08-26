الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لـ "أنصار الله" غرب تعز

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، اليوم الأحد 26 أغسطس / آب، عن مصدر ميداني قوله إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش و"الحوثيين" في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، تركزت شمال جبل العويد عقب محاولة مجموعات من المسلحين التسلل باتجاه الجبل".



© Sputnik . A. Savin اليمن... التحالف يسمح لسفينتين بدخول ميناء الحديدة

وقال المصدر: "قوات الجيش أفشلت محاولة الميليشيا الانقلابية، التي لاذت بالفرار بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوف مقاتليها".وأضاف: "دارت مواجهات بين الجيش والميليشيا في عزلة اليمن بالمديرية ذاتها، وأن المواجهات تركزت في محيط قرية القوز وجبل قهبان، وتكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".وأعلن قائد جبهة مقبنة في الجيش اليمني العقيد حميد الخليدي، في مطلع يوليو / تموز الماضي، السيطرة على مساحة 60 كيلو مترا مربعا في مديرية مقبنة باستعادة سبع قرى ومواقع هامة بينها سلسلة جبال العويد الاستراتيجية وتلال النوبة وقرى أخرى محيطة بجبل الحصن المطل على عزلة الأخلود، من قبضة "أنصار الله" بعمليات عسكرية.وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.