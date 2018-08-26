تسجيل
19:44 26 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    مايكل كوهين ودونالد ترامب

    سياسي قطري: محور خماسي يواجه سياسيات ترامب "المذلة"... والعقوبات متوقعة

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    110

    قال المحلل السياسي والأكاديمي القطري الدكتور علي الهيل، إن العقوبات التي دعا لها أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي على قطر كانت متوقعة.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى"سبوتنيك" أنه على المستوى الشعبي والرسمي في قطر كانوا ينتظرون مثل هذه الخطوة، وأن الأمر لا يقتصر على مسألة العلاقات مع إيران، خاصة أن الموقف القطري تجاه الأزمة التركية ووقوف الدوحة إلى جانب أنقرة يعد أحد الأسباب القوية وراء هذه الخطوة التي تمكن أن تتخذها واشنطن تجاه قطر. 

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الدوحة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    بسبب الحظر السعودي الإماراتي... قطر تلجأ إلى دولة جديدة
    وأوضح أن قطر لم تجد أمامها سوى المعسكر الشرقي بعد "الحصار" حيث لجأت إلى غيران لاستيراد احتياجاتها، خاصة أن هناك علاقات مشتركة بين طهران والدوحة منذ فترة، إلا أنها كانت تتماهى مع السعودية في السابق وسحبت سفيرها من طهران للتماشي مع المواقف الخليجية إلا أن "الحصار" فرض عليها هذا التوجه، خاصة في ظل السياسة الأمريكية التي دفعت بعض المحور الخماسي إلى التعاون مع دول كبرى غير الولايات المتحدة. 

    وأضاف أن هذا المحور يتكون من الكويت وسلطنة عمان وقطر وتركيا وإيران، حيث اتجهت تلك الدول إلى عملية التوازن في الاستثمار والعلاقات حتى لا يكونوا رهينة للرئيس الأمريكي الذي يتعامل بمنطق سلب دول منقطة الخليج، وأن فتح أفق التعاون الاستثماري والاقتصادي والعسكري مع الصين وروسيا وبعض الدول يفتح الباب أمام إحداث توازن هام في العالم، خاصة بعد تغير السياسة الأمريكية نظرا لأسلوب الرئيس الأمريكي المذلة والمهينة لمنطقة الخليج ككل.

    وكان تيد بود عضو مجلس النواب الأمريكي، قال إن هناك دلائل موثقة تؤكد أن الحكومة القطرية تساعد إيران على تفادي العقوبات الأمريكية.

    وأضاف في مقال نشرته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن على واشنطن مراقبة النشاطات التي تقوم بها إيران في "جميع الجبهات"، وخاصة دعمها المالي والعسكري المتواصل لحزب الله اللبناني.

    وقال "علينا أن نتبٌه لاستمرار قطر في دعم وتمويل الإرهاب لأن هناك دلائل موثقة بشأن هذا الدعم في حين تقوم البنوك الإيرانية الآن بنقل عملياتها في مجال العملات الأجنبية إلى بنك قطر الوطني، حيث إننا نعلم جيدا أن حصول إيران على العملة الصعبة يشكل جزءا رئيسيا من أنشطتها في تمويل ودعم الإرهاب".

    انظر أيضا:

    كاتب إسرائيلي: ترامب يستهدف "قدس الأقداس" الفلسطيني
    ترامب يعلق على نبأ وفاة جون ماكين
    ترامب يعود إلى البيت الأبيض في نفس يوم إلغاء زيارة بومبيو لكوريا الشمالية
    الصين ترفض اتهامات ترامب "غير المسؤولة" بشأن كوريا الشمالية
    الكلمات الدلالية:
    سياسات, أخبار, الإرهاب, دونالد ترامب, أمريكا, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مهرجان تريكولور - الاحتفال بيوم العلم الروسي في نوفوسيبيرسك
    من قبلة ثعبان لساحره الهندي إلى رقصة الرئيس بوتين في النمسا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمل إسرائيلي من الولايات المتحدة بشأن منطقة الجولان
    أمل نتنياهو في السيادة على الجولان...هل يتحقق؟
    ليموزين الرئيس الجديد
    ليموزين الرئيس الجديد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك