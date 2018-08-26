سياسي قطري: محور خماسي يواجه سياسيات ترامب "المذلة"... والعقوبات متوقعة

قال المحلل السياسي والأكاديمي القطري الدكتور علي الهيل، إن العقوبات التي دعا لها أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي على قطر كانت متوقعة.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى"سبوتنيك" أنه على المستوى الشعبي والرسمي في قطر كانوا ينتظرون مثل هذه الخطوة، وأن الأمر لا يقتصر على مسألة العلاقات مع إيران، خاصة أن الموقف القطري تجاه الأزمة التركية ووقوف الدوحة إلى جانب أنقرة يعد أحد الأسباب القوية وراء هذه الخطوة التي تمكن أن تتخذها واشنطن تجاه قطر.

© Sputnik . Vitaliy Belousov بسبب الحظر السعودي الإماراتي... قطر تلجأ إلى دولة جديدة

وأوضح أن قطر لم تجد أمامها سوى المعسكر الشرقي بعد "الحصار" حيث لجأت إلى غيران لاستيراد احتياجاتها، خاصة أن هناك علاقات مشتركة بين طهران والدوحة منذ فترة، إلا أنها كانت تتماهى مع السعودية في السابق وسحبت سفيرها من طهران للتماشي مع المواقف الخليجية إلا أن "الحصار" فرض عليها هذا التوجه، خاصة في ظل السياسة الأمريكية التي دفعت بعض المحور الخماسي إلى التعاون مع دول كبرى غير الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذا المحور يتكون من الكويت وسلطنة عمان وقطر وتركيا وإيران، حيث اتجهت تلك الدول إلى عملية التوازن في الاستثمار والعلاقات حتى لا يكونوا رهينة للرئيس الأمريكي الذي يتعامل بمنطق سلب دول منقطة الخليج، وأن فتح أفق التعاون الاستثماري والاقتصادي والعسكري مع الصين وروسيا وبعض الدول يفتح الباب أمام إحداث توازن هام في العالم، خاصة بعد تغير السياسة الأمريكية نظرا لأسلوب الرئيس الأمريكي المذلة والمهينة لمنطقة الخليج ككل.

وكان تيد بود عضو مجلس النواب الأمريكي، قال إن هناك دلائل موثقة تؤكد أن الحكومة القطرية تساعد إيران على تفادي العقوبات الأمريكية.

وأضاف في مقال نشرته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن على واشنطن مراقبة النشاطات التي تقوم بها إيران في "جميع الجبهات"، وخاصة دعمها المالي والعسكري المتواصل لحزب الله اللبناني.

وقال "علينا أن نتبٌه لاستمرار قطر في دعم وتمويل الإرهاب لأن هناك دلائل موثقة بشأن هذا الدعم في حين تقوم البنوك الإيرانية الآن بنقل عملياتها في مجال العملات الأجنبية إلى بنك قطر الوطني، حيث إننا نعلم جيدا أن حصول إيران على العملة الصعبة يشكل جزءا رئيسيا من أنشطتها في تمويل ودعم الإرهاب".