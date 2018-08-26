"أنصار الله" تستهدف جنود سعوديين بصاروخ "زلزال - 1"

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" استهداف مركز نعشاو السعودي، في جازان جنوبي غربي المملكة، بصاروخ من نوع "زلزال - 1".

القاهرة — سبوتنيك. وأكدت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، اليوم الأحد 26 أغسطس / آب، إطلاق صاروخ "زلزال-1" على تجمعات الجنود السعوديين في مركز نعشاو.

© REUTERS / Anees Mahyoub الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لـ "أنصار الله" غرب تعز

وكثفت جماعة "أنصار الله" مؤخرا عمليات استهداف القوات المشتركة في اليمن بصواريخ باليستية وغارات الطيران المسير "طائرات بدون طيار"، بالتزامن مع تصاعد المعارك وتحقيق القوات الحكومية تقدما ضمن عملية "النصر الذهبي"، التي أطلقتها بإسناد من التحالف العربي في 13 يونيو / حزيران الماضي للسيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.