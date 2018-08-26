رئيس الأركان اليمني: المؤسسة العسكرية تبذل ما بوسعها لتسهيل عمل المنافذ البرية

وأكد اللواء العقيلي، خلال زيارته اليوم الأحد منفذ صرفيت البري في محافظة المهرة شرق اليمن الرابط بين اليمن وسلطنة عمان ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "المؤسسة العسكرية ستقدم كل ما بوسعها لتسهيل عمل إدارات المنافذ البرية".
وشهدت محافظة المهرة توتراً إثر احتجاجات رافضة لإدارة قوات سعودية تعمل ضمن قوات التحالف، منفذي صرفيت وشحن البريين ومطار الغيضة الدولي وميناء نشطون، عُلقت بتوقيع اتفاق بين ممثلين عن المحتجين والقوات السعودية برعاية السلطة المحلية في 12 تموز/يوليو الماضي، تضمن تسليم كافة المنافذ إلى السلطة المحلية، إلا أنه لم ينفذ بصورة كاملة، في ظل استحداث قوات سعودية مواقع عسكرية في مديريات الغيظة وحوف وشحن وقشن والمسيلة، حسب مصدر في السلطة المحلية.
ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.
وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.
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