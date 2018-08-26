القوات اليمنية تسقط طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر": "إن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في سماء قرية الغول بمديرية نعمان".

وأضاف الموقع "أن الطائرة كانت تحمل متفجرات على متنها، وتبين بعد فحص حطامها أنها إيرانية الصنع".

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت في وقت سابق اليوم، استهدافها اجتماعاً لقادة في التحالف العربي والجيش اليمني بطائرات مسيرة في منطقة الجريبات بالبيضاء.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان.