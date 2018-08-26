رغم حساسية الأمر... الإمارات تقدم إصدارا جديدا لأول مرة فى العالم

تعمل إمارة أبوظبي في الإمارات، على توفير قاعدة متكاملة من الضمان والأمان يجعل خدماتها تقدم بأعلى مستوى من الثقة والضمان.

وأصدرت بلدية مدينة أبوظبي أول شهادة رهن عقاري رقمية على مستوى العالم، ضمن جهود "التحول الرقمي للخدمات"، حسب الإمارات اليوم.

وأكد رئيس لجنة دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، سيف بدر القبيسي، أهمية هذه الخطوة، منوها بحرص البلدية على إنجاز التحول الرقمي بشكل متصاعد ومنهجي.

أبوظبي تصدر أول شهادة رهن عقاري رقمية في العالمhttps://t.co/WnnwD6Qhje pic.twitter.com/QscBgt7smj — الحياة اقتصاد (@Alhayat_Bus) August 26, 2018

وأضاف القبيسي أنه بالرغم من حساسية الخدمة "لا أن البلدية وفرت قاعدة متكاملة من الضمان والأمان التشغيلي يجعلها في أعلى مستويات الموثوقية والضمان".