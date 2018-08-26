السعوديون يوجهون "نصيحة للمعلمين"

ووجه المستخدمون نصائح وانتقادات إلى المعلمين، وذلك مع اقتراب بدء الدراسة في المملكة العربية السعودية.
#نصيحه_للمعلمين— Zaid (@zaidhl190) August 26, 2018
(الواجبات المدرسية) ما لها أي فايدة في زمن التقنية كلهم يصورون الحل ويرسلونه لبعض.. مفيدة فقط للصفوف الأولية بغرض التدريب
وقال مغرد يدعى زياد إن الواجبات المدرسية ليس لها فائدة في زمن التقنية، بينما وجه مغرد ضاحكا نصيحة إلى المعلمين بعدم الإكثار من "التونة" على الإفطار.
أنصحهم لا يكثرون من التونة على الفطور #نصيحه_للمعلمين— عبدالله العنزي 🇸🇦 (@ogxog) August 26, 2018
#نصيحه_للمعلمين خذ معك دفترمتابعةوراجع الدرس السابق واعمل دوري بين الطلاب كل من يجيب يأخذ نقطة او ثلاث وسجلها واشتر كأس في نهاية الفصل وسلمه للطالب الفائز ضع نقط للواجب للادب للمشاركة للنظافة ووووووو جرب ستنجح— @KSA @ (@smfsk20900) August 26, 2018
ونصح مغرد المعلمين بأن يراجعون الدروس مع الطلاب ويفعلون دوري بينهم مقابل عدد من النقاط، مع تسليم الفائز جائزة.
بعيد عن النصائح المستهلكة المعلبة ولكن كما قال غازي القصيبي رحمه الله— ماجد (@MOB_335) August 26, 2018
#نصيحه_للمعلمين
لا يمكن للماده ان تكون مفيده ما لم تكن مشوقه ، ولا يمكن أن تكون مشوقه ما لم تكن مبسطه ، ولا يمكن ان تكون مفيده ومشوقه ومبسطه ((مالم يبذل المدرس أضعاف الجهد يبذله الطالب)).
وقال مغرد يدعى ماجد إنه لا يمكن للمادة العلمية أن تكون مفيدة إلا إذا كانت مشوقة.
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