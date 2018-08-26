"أنصار الله" يقتلون 3 جنود سعوديين في نجران ويقصفون جيزان

قتل ثلاثة جنود سعوديين بعمليات قنص نفذها أنصار الله "الحوثيين" في نجران، فيما قصفت الجماعة تجمعا عسكريا سعوديا في مركز حمية بجيزان جنوب غربي المملكة.

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، وكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" قنصوا 3 جنود سعوديين في موقع الشبكة بنجران.



وأضاف أن القوة الصاروخية التابعة لجماعة "أنصار الله" قصفت بصاروخ محلي الصنع نوع "زلزال — 1" مداه 3 كيلو مترات، تجمعا عسكريا سعوديا في مركز حمية بجيزان.وكانت الجماعة أطلقت، في وقت سابق اليوم، صاروخين من ذات النوع على تجمعين عسكريين سعوديين في مركز نعشاو بجيزان، وحصن الحماد في نجران.يذكر أن "أنصار الله" يشنون هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن الذي بدأ عملياته منذ 26 مارس/ آذار 2015.وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها " أنصار الله " في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.