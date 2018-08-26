اقتراح بنقل المهاجرين غير الشرعيين لدولتين عربيتين

وقال موسكات في تصريحات صحفية: "يجب علينا إقناع دول مثل مصر وتونس بمساعدتنا، من خلال منحهم مزايا اقتصادية جاذبة مثل إمكانية الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي".
وأكمل "لا أستطيع أن أدع الناس يغرقون، وأضحك عندما أسمع أنني يجب أن أقوم بخلاف ذلك. ما هي نوع القيم التي يتبنوها. موقفهم يتعارض مع القيم الدينية والديمقراطية والاجتماعية".
ويرى موسكات أن مالطا تتصرف كنموذج بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى، بشأن كيفية التعامل مع أوضاع المهاجرين.
وسمحت مالطا منتصف خلال أغسطس/ آب الجاري، برسو السفينة "اكواريوس" والتي تقل 141 مهاجرا تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا، بعد رفض إيطاليا استقبالهم.
وظلت "أكواريوس" عالقة لأسبوع في البحر خلال يونيو/ حزيران الماضي، بعد رفض روما استقبالها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)