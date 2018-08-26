السعودية تحذر الحجاج والمواطنين وتنذرهم بالعقاب

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بالمملكة، بدر القريني، أن "الجوازات" بدأت تنفيذ مرحلة تفويج الحجاج عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية، حسب صحيفة الرياض السعودية.
ودعا القرينى حجاج بيت الله الحرام، إلى عدم التأخر عن الوقت المحدد للمغادرة والمدون بتأشيرة الحج "حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة والمسائلة".
#الحرس_الوطني يختتم مشاركته في خدمة #الحجاج https://t.co/1tjw04eGL5 #الحج pic.twitter.com/ZEiXgIhrCV— صحيفة الجزيرة (@al_jazirah) August 26, 2018
وأضاف القريني أن "التعليمات لا تجيز للقادم للحج أن يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، كما يحظر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة".
«الجوازات» تدعو الحجاج إلى التقيّد بمواعيد رحلاتهمhttps://t.co/zOVcsAOIFu #العالم_في_قلب_المملكة#نجاح_حج_١٤٣٩ #حج_1439#hajj2018 pic.twitter.com/hASSHiZt9l— صحافة سعودية (@saudia_press) August 26, 2018
وحذر القريني المواطنين من نقل الحجاج بعيدا عن مكة المكرمة والمدينة وجدة، وأن يكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتهم.
وأشار إلى أنه "يحظر إيواء الحجاج المتأخرين عن المغادرة أو تشغيلهم أو التستر عليهم أو تقديم أية مساعدة لهم تؤدي إلى بقاؤهم في البلاد بصورة غير نظامية".
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