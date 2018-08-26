الكتلة الأكبر في العراق تقترب من الحسم... وظهور ملامح رئيس الوزراء الجديد

بدأت الأمور تتكشف بشأن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، حيث ظهرت ملامح اسم رئيس الوزراء الجديد، والذي من المقرر أن يعلن قريبا، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.

وبحسب موقع صحيفة السومرية نيوز العراقية، كشف مصدر سياسي، أن الأمور حسمت بالنسبة للكتلة الأكبر عبر ائتلافات سائرون والنصر والحكمة والوطنية، مؤكدا أن الكتلة ستعلن قريبا جدا.



وأشارت السومرية إلى أن المصدر قال إن، "الأمور حسمت بالنسبة للكتلة الأكبر عبر تحالف سائرون والنصر والحكمة والوطنية وعدد آخر من النواب الذين التحقوا بهم، وتنسيق كبير مع الحزبين الكرديين والمحور الوطني".

وأضافت، أن "الكتلة ستعلن قريبا جدا حيث إن هناك توجها في التحالف بالتواصل الجدي مع تحالف الفتح لتشكيل تحالف واسع"، مشيرة إلى أن "الأغلبية الكبرى من الفتح مع هذا الذهاب باتجاه التحالف، وستعقد خلال الساعات المقبلة اجتماعات وتفاهمات بهذا الخصوص".

وأكدت الصحيفة، على المصدر نوه إلى أن، "حظوظ العبادي هي الأكبر بولاية ثانية فلا يوجد أي اعتراضات عليه"، مبينة أن "هذا التحالف يسير بخطى كبيرة بعيدا عن الإعلام وبتنسيق كبير، ووصلت الأمور إلى نهايتها وباستطاعتهم الآن الإعلان عن الكتلة الكبرى، إلا أن هناك توجها، وبالأخص من العبادي بفتح خطوط مع الفتح وتشكيل تحالف كبير يستطيع مواجهة التحديات المقبلة".

وكان عضو ائتلاف النصر، علي السنيد كشف عن اجتماع يعقد حاليا بين ائتلافي النصر وسائرون وأعضاء من الفتح لمناقشة تشكيل الكتلة الأكبر، مشيرا إلى أن بعض أعضاء الفتح أبدوا رغبتهم بالانضمام إلى نواة الكتلة الأكبر، حسبما أفادت السومرية أيضا.

وذكرت السومرية نيوز أيضا، أن قال مكتب رئاسة الجمهورية العراقية، قال إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اجتمع ببغداد، مع نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أمس السبت، وبحث معه تطورات مساعي تكوين الكتلة النيابية الأكبر التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة المقبلة".