وزير الصحة الجزائري: سنقضي على الكوليرا بـ 3 أيام

تعهد وزير الصحة و السكان الجزائري مختار حسبلاوي، اليوم الأحد بالقضاء على وباء الكوليرا الذي ينتشر في خمس ولايات جزائرية في غضون الثلاثة أيام القادمة.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، قال حسبلاوي في ندوة صحفية حول وباء الكوليرا إن "الدولة سطرت منذ بداية ظهور هذا الوباء استراتيجية مكنت من محاصرته ومنع انتشاره"، متعهدا بالقضاء عليه "في غضون الثلاثة أيام القادمة و هذا قبل الدخول المدرسي المقبل".

© AFP 2018 / FAROUK BATICHE 4 أسباب لانتشار "الكوليرا" في الجزائر

وأضاف الوزير أنه "تم تسجيل منذ تاريخ الإعلان عن هذا الوباء 147 حالة يشتبه في إصابتها بهذا المرض تنحدر من خمسة ولايات وهي كل من البليدة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات و كذلك من تيبازة و البويرة و الجزائر العاصمة و عين الدفلى. وأشار إلى أن التحاليل الطبية أثبتت إصابة 49 منهم بهذا الداء.

وأكد الوزير حسبلاوي أنه "حرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على متابعة حيثيات هذا الملف بشكل يومي للاطمئنان على الوضعية الصحية للحالات المشتبه في إصابتهم، مشيرا إلى "إيلائه أهمية كبيرة للحفاظ على صحة المواطنين".

وحول أسباب تفشي الكوليرا أكد الوزير أنه "لم يتم إلى حد الآن تحديد الأسباب النهائية بالرغم من اكتشاف منبع بمنطقة سيدي الكبير بأحمر العين بتيبازة والذي أثبتت التحاليل احتوائه على البكتيريا المسببة لهذا المرض". وحذر سكان المنطقة من خطورة الشرب منه و هذا في رده على بعض التصرفات غير المسؤولة التي قام بها بعض الشباب والمتمثلة بالشرب من المنبع بالرغم من تحذيرات وزارة الصحة".