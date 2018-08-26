سيارات سعودية خاصة تدخل "حضرموت" لغرض أمني

سلمت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، دفعة جديدة من السيارات المجهزة والخاصة بدوريات الأمن العام والشرطة، إلى مديريات ساحل محافظة حضرموت اليمنية، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لدعم الأجهزة الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة.

دبي- سبوتنيك. ووفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، "سلمت المملكة الدفعة الجديدة من السيارات لمندوبي الأمن العام والشرطة بمديريات ساحل محافظة حضرموت، حرصا من السعودية على دعم اليمن بكل ما يعزز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة".

© Photo / ANSAR ALLAH MEDIA CENTER مقتل 3 من عناصر القاعدة في غارة أمريكية في حضرموت

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس 2018 عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف وجاءت غالبية هذه الإصابات نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.