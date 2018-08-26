موعد رد حركة فتح على المصالحة الوطنية

قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، إنه سيتم إبلاغ مصر بالرد النهائي على ورقتها بشأن المصالحة الوطنية خلال أقل من 24 ساعة.

وأضاف الأحمد، اليوم الأحد، أن المسؤولين في المخابرات المصرية أكدوا لهم "أنهم لن يقبلوا الحديث عن ميناء ومطار إلا في قطاع غزة وليس خارج فلسطين".

وأكد مسؤولو المخابرات المصرية أنه لا بد من إعادة بناء مطار ياسر عرفات.

القيادي في حركة #فتح عزام الأحمد: ردنا على الورقة المصرية للمصالحة خلال 24 ساعة.https://t.co/UbZ2bzHt6I — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 26, 2018

وأوضح الأحمد أن الجانب المصري أطلعهم على "لى الجهود التي قامت بها مصر طيلة الأسبوعين الماضيين سواء مع الجانب الإسرائيلي، أو الأطراف الدولية المعنية من جهة، بالإضافة إلى ما جرى في اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة قبل عطلة عيد الأضحى ومن بينها حركتا حماس والجهاد الاسلامي وعدد من الفصائل الفلسطينية، من جهة ثانية".