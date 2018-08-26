وصول أول دفعة من كتائب "أبو العباس" إلى عدن قادمة من تعز

وصلت دفعة من مقاتلي كتائب أبو العباس السلفية إلى محافظة عدن جنوب اليمن، بعد إعلان قائدها العقيد عادل عبده فارع الذبحاني الانسحاب من مدينة تعز إثر تصاعد الصراع مع قوات اللواء 22 ميكا.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن ثلاث حافلات تقل مقاتلين من كتائب أبو العباس وصلت مساء اليوم إلى عدن، وأن دفعاً أخرى ستصل إلى المدينة خلال الأيام المقبلة.

وكان قائد الجبهة الشرقية في محافظة تعز العقيد عادل الذبحاني أصدر السبت تعميماً إلى كافة مقاتليه، أعلن فيه الانسحاب من مدينة تعز، واتهم حزب التجمع اليمني للإصلاح " الأخوان المسلمون في اليمن" بالغدر.

وأكد الذبحاني في التعميم أن انسحابه ومقاتليه وأسرهم من المدينة حرصاً على تجنيبها الاقتتال الداخلي، وأشار إلى تسليم كافة المؤسسات والمقرات الحكومية التي كانت بعهدته إلى السلطة المحلية.

وقوبل تعميم قائد كتائب أبو العباس لمقاتليه بالخروج من مدينة تعز برفض من كل من محافظ تعز أمين أحمد محمود وقائد المنطقة العسكرية الرابعة في الجيش اليمني اللواء الركن فضل حسن محمد، حيث وجها برقيتين عسكريتين للعقيد الذبحاني تضمنتا أمراً بالعدول عن الانسحاب من المدينة، والبقاء فيها.

وتعهد محافظ تعز وقائد المنطقة العسكرية الرابعة للعقيد الذبحاني بتوفير الدعم والحماية له ومقاتليه، وتطبيع الأوضاع وعودة الأخوة بين رفقاء السلاح، إلا أن القائد السلفي يبدو اتخذ قراره.

وكان نحو 80 قتيلاً وجريحاً بينهم مدنيون سقطوا بمواجهات بين قوات اللواء 22 ميكا وكتائب أبو العباس في مدينة تعز خلال الشهر الجاري، انتهت بتشكيل لجنة رئاسية تسلمت مواقع الطرفين وسلمتها للحرس الرئاسي.