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00:50 27 أغسطس/ أب 2018
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    رجب طيب أردوغان

    هذا ما تعهد أردوغان بتحقيقه في سوريا والعراق

    © AP Photo / Yasin Bulbul/Pool
    العالم العربي
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    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيسعى لتحقيق السلام والأمن في العراق ومناطق سورية ليست تحت السيطرة التركية، مؤكدا أنه سيتم القضاء على المنظمات الإرهابية في تلك المناطق.

    وتسعى تركيا مع كل من روسيا وإيران للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" اليوم الأحد 26 أغسطس / آب.

    قوات الجيش التركي على الحدود السورية التركية
    © Sputnik . Hikmet Durgun
    مصدر عسكري: تركيا طلبت من روسيا إقناع دمشق بتأجيل عملية إدلب لعشرة أيام
    وتعد منطقة إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة، ملجأ للمدنيين ومقاتلي المعارضة النازحين من مناطق أخرى في سوريا، إضافة إلى قوات أخرى متشدد، لكنها تعرضت لموجة من الضربات الجوية وعمليات القصف خلال الشهر الجاري، التي ربما تكون تمهيدا لهجوم شامل من الجيش السوري، تقول أنقرة إنه سيكون كارثيا.

    وأقامت تركيا عددا من نقاط المراقبة العسكرية في منطقة إدلب، شمالي سوريا، ونفذت تركيا عمليتين عبر الحدود معها.

    ولفت "رويترز" إلى قول أردوغان، بمناسبة الذكرى السنوية لمعركة "ملاذكرد" التي وقعت عام 1071: "يعم السلام والأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا في سوريا، متعهدا بتحقيق السلام نفسه في أنحاء أخرى من سوريا وفي العراق الذي تنشط فيه المنظمات الإرهابية"، على حد وصفه.

    وربط الرئيس التركي بين الصراعات الإقليمية وأزمة العملة الحالية في تركيا، التي وصفها بأنها "حرب اقتصادية"، محذرا من أن مثل هذه الأعمال ستؤدي إلى انهيار المناطق المجاورة.

    وخسرت الليرة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف من تأثير أردوغان على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, أخبار تركيا, الأزمة السورية, رجب طيب أردوغان, إدلب, تركيا, سوريا
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