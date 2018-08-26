عربي يقوم "بعمل بطولي" على متن طائرة فرنسية

قام الملاكم المعتزل صاحب الأصول المغربية، طارق شهاب الدين، بعمل بطولي خلال تواجده على متن الطائرة العائدة لفرنسا من ألمانيا.

ووفقا لموقع "يورو نيوز"، والصحفي أرنو روميرا، وصفت وزارة الداخلية الفرنسية ما قام به طارق بـ"العمل البطولي"، بعد أن منع راكب من اقتحام قمرة القيادة.

وقال روميرا: "أمام 200 من الركاب وأفراد الطاقم المشلولين، تدخل بطل الملاكمة السابق محاولا السيطرة على الشخص الذي كان يزداد عدوانية أكثر فأكثر، قبل أن يطرحه أرضاً ويسيطر عليه، ريثما هبطت الطائرة وتدخلت قوات الشرطة في المطار".

ونشبت مشادة بين أحد المسافرين ومضيفة، دفعت طارق للنهوض من مقعده وتهدئة الراكب الذي تصرف كالمجنون على حد وصف الصحفي، ليقيد طارق حركته.

واعتقلت السلطات الفرنسية الراكب فور وصول الطائرة لمطار "شارل ديجول"، ووصفته بالمختل عقليا.

يذكر أن طارق شهاب الدين صاحب الجنسية الفرنسية، كان بطل فرنسا في الملاكمة مرتين.

واعتزل طارق الملاكمة منذ عام 2013، ويعمل حاليا معلما للأطفال الذين يعانون من صعوبات.