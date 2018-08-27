وزير خارجية السعودية عن وفاة جون ماكين: فقدت صديقا شخصيا

نعى وزير خارجية السعودية عادل الجبير السيناتور الأمريكي جون ماكين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة فقدت بطلا.

وقال الجبير عبر تغريدة بحسابه الرسمي بموقع تويتر: "أقدم تعازي الحارة لعائلة السيناتور جون ماكين، لقد فقدت أمريكا بطلا أمريكيا".

وأضاف: "لقد فقدت صديقا شخصيا عرفته على مدار أكثر من 13 عاما".

My deepest condolences to the family of Senator @SenJohnMcCain. America lost an American hero and I lost a personal friend I have known for more than thirty years. May his soul Rest In Peace — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) August 26, 2018

وتوفي ماكين، أمس الأحد 26 أغسطس / آب، عن عمر يناهز 81 عاما، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وعانى ماكين، طوال عام من سرطان الدماغ، وأعلن أقاربه، يوم الجمعة الماضي، أنه توقف عن العلاج.

ويعتبر ماكين واحدا من أكثر السياسيين الأمريكيين نفوذا، وقد دافع باستمرار عن سياسة خارجية صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد روسيا