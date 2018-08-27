الجيش الإسرائيلي: اعتقال 8 فلسطينيين بتهمة الترويج لمواد تحريضية لصالح "حماس"

القاهرة — سبوتنيك. وقال أدرعي عبر "تليغرام"، "اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية 8 مطلوبين فلسطينيين يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية وإرهابية شعبية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".
وأوضح أنه "في مدينة الخليل قامت القوات بمصادرة مواد تحرض للإرهاب من مطبعة استخدمت للتحريض"، مضيفا أنه "في مدينة نابلس قامت القوات بمصادرة عتاد استخدم لإنتاج مواد تحريضية تستخدمها منظمة حماس الإرهابية"، بحسب تعبيره.
وتابع أدرعي أنه "خلال الأسابيع الأخيرة تم اعتقال عدد من النشطاء ومن بينهم صاحب المطبعة الذين حاولوا إعادة تفعيل بنية حماس التحتية في مدينة نابلس".
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