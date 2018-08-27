الجيش الإسرائيلي: اعتقال 8 فلسطينيين بتهمة الترويج لمواد تحريضية لصالح "حماس"

اعتقلت القوات الإسرائيلية ثمانية فلسطينيين، ليلة أمس الأحد، بتهمة الترويج لمواد تحريضية ضد إسرائيل والعمل لصالح حركة "حماس"، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين.

© Sputnik . Valeriy Melnikov رئيس البرلمان العربي يشكر كولومبيا لاعترافها بـ"دولة فلسطين الحرة"

القاهرة — سبوتنيك. وقال أدرعي عبر "تليغرام"، "اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية 8 مطلوبين فلسطينيين يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية وإرهابية شعبية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".

وأوضح أنه "في مدينة الخليل قامت القوات بمصادرة مواد تحرض للإرهاب من مطبعة استخدمت للتحريض"، مضيفا أنه "في مدينة نابلس قامت القوات بمصادرة عتاد استخدم لإنتاج مواد تحريضية تستخدمها منظمة حماس الإرهابية"، بحسب تعبيره.

وتابع أدرعي أنه "خلال الأسابيع الأخيرة تم اعتقال عدد من النشطاء ومن بينهم صاحب المطبعة الذين حاولوا إعادة تفعيل بنية حماس التحتية في مدينة نابلس".