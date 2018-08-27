صورة للملكين سلمان وفهد تشعل مواقع التواصل في السعودية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بنشر صورة نادرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والملك الراحل فهد بن عبد العزيز تعود لعام 1953.

ويظهر في الصورة، الملك فهد ممسكا بالبيرق "العلم الكبير"، وبجانبه الملك سلمان خلال مراسم الاحتفال الذي أقيم بمناسبة تولي الملك الراحل سعود بن عبد العزيز مقاليد الحكم.

وجلس الملك سعود على عرش المملكة من 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 1953 حتى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1964، وهو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز.

صورة نادرة للملكين سلمان وفهد يوم تولي الملك سعود الحكم pic.twitter.com/c8eLEzLBd4 — عيسى البصري Eissa Albasri (@EissaAlbasri) August 27, 2018

أما الملك فهد فقد تولى الحكم في 13 يونيو/ حزيران 1982 حتى 1 أغسطس/ أب 2005، وهو خامس ملوك السعودية، وأول من اتخذ لقب "خادم الحرمين الشريفين"، فيما تولى الملك سلمان مقاليد الحكم في 23 يناير/ كانون الثاني 2015، حتى الآن وهو الملك السابع للسعودية.