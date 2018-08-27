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10:42 27 أغسطس/ أب 2018
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    محمد بن سلمان في أمريكا

    قرار عاجل بشأن "مبادرة" محمد بن سلمان

    © AP Photo / Cliff Owen
    العالم العربي
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    أعلن القائمون على مشروع مدينة نيوم، عن قرارات جديدة اتخذها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد يوم من تسلم العروض الخاصة بمساكن ومكاتب المهندسين والمشرفين على بدء العمل في المشروع الذي تنتهي المرحلة الأولى منه في 2025.

    ذكرت إدارة إنشاء مدينة نيوم، أنها ستعلن قريبا عن تشكيل المجلس الاستشاري للمشروع وسيضم فريقا من نخبة العقول والخبراء الرائدين في العالم". وقالت، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "سيتم الإعلان قريبا عن مجلس نيوم الاستشاري الذي يضم فريقا من نخبة العقول والخبراء الرائدين في العالم، لتقديم الاستشارة في صناعة وتطوير المستقبل".

    وكانت الهيئة الإدارية في مشروع مدنية نيوم، أعلنت السبت الماضي، أنها تسلمت "العروض الخاصة بمساكن ومكاتب المهندسين والمشرفين على بدء العمل في مشروع نيوم".

    وأعلنت السلطات السعودية عن إطلاق مشروع "نيوم" في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بمبادرة من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي ينفذ حاليا في بلاده مجموعة واسعة من الإصلاحات. وأوضحت الرياض أن المشروع  سيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى مستثمرين محليين وعالميين.

    وبدأ العمل في مشروع نيوم عبر بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين، كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة سنة 2025.

    وكان المجلس التأسيسي لمدينة نيوم قد اختار مؤخرا  نظمي النصر رئيسا تنفيذيا للمشروع، خلفا لكلاوس كلاينفيلد، الذي بدوره عين مستشارا لرئيس المجلس التأسيسي لمشروع نيوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى انضمامه كعضو إلى المجلس التأسيسي للمشروع ابتداء من 1 أغسطس/ أب.

    ​ومن المقرر، أن يشمل مشروع نيوم 9 قطاعات استثمارية متخصصة وهي الطاقة المياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، وكذلك المعيشة، وذلك بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي.

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