تقرير: السعودية تتخذ قرارا بنقل المعركة إلى دولة عربية أخرى

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الإثنين، عن تقرير دبلوماسي سري احتوى على معلومات من داخل الأروقة الملكية السعودية، ومفاده عن اجتماع حصل في الرياض ضم كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير ورئيس جهاز الاستخبارات خالد الحميدان ومسؤولين آخرين.

© REUTERS / SAUDI-HAJ/MILITARY PARADE عرض خيالي من محمد بن سلمان للأسد

وبحسب التقرير الذي كشفت تفاصيل عنه الصحيفة اللبنانية ، فإن الاجتماع تطرق إلى الأوضاع السياسية والعسكرية في سوريا وخصوصا في الجنوب بعد نجاح الجيش السوري بتحرير المنطقة الجنوبية بمساعدة القوى الحليفة للجيش والدعم الروسي.

كما تطرق المجتمعون إلى الوضع اليمني وجرى التداول بالنتائج العسكرية هناك ودراسة التأثيرات والتداعيات السلبية على السعودية والدول الأخرى من الحرب اليمنية، ووفقا للتفرير، حاول المجتمعون ايجاد سبل للتعويض عن الخسائر في الحرب اليمنية وإيجاد طرق توازن جديدة مع إيران في المنطقة.

وأشار مساعدي ابن سلمان أن الحل يكمن عبر نقل المعركة من اليمن إلى لبنان معتبرين أنه بعد زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران و"حزب الله" للخروج من سوريا، من المفيد أن تنقل المعركة من اليمن إلى الساحة الداخلية في لبنان.

ووفقا لـ "الأخبار" فبعد الاجتماع، بدأت السعودية بحملة إعلامية على لبنان من خلال صحف سعودية أبرزها صحيفة «عكاظ» التي عنونت: «لبنان… للصبر حدود» التي هاجمت الدولة اللبنانية وأركانها وأحزابها واعتبرته أسيرا ولا يمكن أن يتخذ موقفا حازما تجاه التدخل الإيراني في لبنان والمنطقة.