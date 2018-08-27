روسيا ترصد خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا مازال يتميز بالاستقرار.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov روسيا ترصد 13 انتهاكا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

موسكو– سبوتنيك . وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 15 خرقا، بينما رصد الجانب التركي خرقا واحدا.

وأضافت الوزارة في نشرتها: "مازال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 15 خرقا في محافظات اللاذقية (5) وحلب (9) وإدلب (1)، في حين رصد الجانب التركي خرقا واحدا في محافظة حلب".

هذا وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالها إيصال 650 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن إلى قرية مظلوم في ريف دير الزور.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه وبشكل عام تم تنفيذ 1908 عمليات إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 2942.91 طن، كما قدم الأطباء العسكريون الروس، خلال 24 ساعة الماضية، خدمات طبية إلى 242 شخصا.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 90522 شخصا.

وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك مازال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا، كما ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.