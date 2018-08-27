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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 4 أغسطس/ آب 2018

    مفاجأة... دعوة أمريكية لترامب لفرض عقوبات على دولة خليجية

    © REUTERS / Leah Millis
    العالم العربي
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    طالب عضو مجلس النواب الأمريكي، النائب الجمهوري، تيد باد، بضرورة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات قوية على دولة خليجية.

    وتحدث النائب الجمهوري، في مقال نشره في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عما وصفها بـ"سقطة" ترامب، أمام قطر.

    وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko/Pool
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    كما حذر باد، الرئيس الأمريكي، مما وصفه بـ"الخطر الأكبر"، الذي يهدد حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

    وقال النائب عن ولاية كارولينا الشمالية: "الإجراءات التي اتخذها ترامب ضد إيران، غير كافية، لأنه يجب أن نولي اهتماما بمصادر حصول طهران على العملة الأجنبية، ألا وهي قطر".

    وتابع "عدم تضييق الخناق على إيران، سيشكل تهديدا مباشرا وخطرا كبيرا لكافة حلفاء أمريكا المحوريين في منطقة الشرق الأوسط".

    ومضى "ينبغي أن يولي ترامب الانتباه إلى الدعم المستمر، الذي تقدمه قطر للإرهاب الممول من قبل بعض الدول، خاصة بعد تصريحات طهران المؤيدة للدوحة والمساندة لها في أزمة المقاطعة التي تتعرض لها من 4 دول عربية".

    واستطرد "قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وهي أمور تم توثيقها جيدا".

    وأشار تيد باد، إلى أن وجود ما أطلق عليه "قلقا متزايدا"، من استخدام البنوك الإيرانية في عملياتها المصرفية الخارجية عن طريق "بنك قطر الوطني".

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الدوحة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
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    وتابع "نعلم أن وصول إيران إلى العملات الأجنبية يمثل جزءا بالغ الأهمية من الدعم الذي تقدمه الحكومة الإيرانية للإرهاب، وهذا أمر ينبغي أن يتوقف".

    وأضاف "ينبغي أن تمارس وزارة الخزانة رقابة أشد على أنشطة حكومتي إيران وقطر، خاصة فيما يتعلق بنقل العملات الأجنبية".

    وطالب النائب الأمريكي بضرورة "فرض عقوبات قاسية، لمنع وصول النظام الإيراني إلى الأموال عن طريق قطر".

    وقطعت السعودية والبحرين والإمارات وومصر علاقاتها، مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وفرضت عليها حظرا تجاريا، متهمة إياها بتقديم الدعم لمجموعاتإرهابية، الأمر الذي تنفيه الدوحة، كما نددت الدول المقاطعة بالتقارب بين قطر وإيران، التي تتهمها دول عربية بالتدخل في شؤونها.

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