بعد أنباء عن طلب طهران "وساطة" مسقط... رسالة من روحاني إلى قابوس

تلقى سلطان عمان، قابوس بن سعيد، رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد أنباء عن طلب طهران وساطة مسقط.

دبي — سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان عمان تلقى "رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني".

© AFP 2018 / THOMAS HARTWELL سلطنة عمان توضح موقفها بشأن الأزمة بين السعودية وكندا

وأضافت أن وزير ديوان البلاط السلطاني، خالد البوسعيدي، "تلقى الرسالة" خلال استقباله في مكتبه صباح اليوم السفير الإيراني لدى السلطنة، محمد رضا نوري. وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الوديَّة واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة، بحسب "العمانية".

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت الشهر الماضي أن إيران طلبت من سلطانة عمان التوسط لفتح قناة حوار "غير علنية" مع الولايات المتحدة، من أجل تهدئة الخلافات بين الجانبين. وكان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي قد زار واشنطن الشهر الماضي، وذلك بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إلى مسقط.

وتفادت العلاقات الثنائية المستقرة بين البلدين (عمان وإيران) التوترات المزمنة بين طهران من جهة والسعودية وحلفائها من جهة أخرى.