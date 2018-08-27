بعد أنباء عن طلب طهران "وساطة" مسقط... رسالة من روحاني إلى قابوس

دبي — سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان عمان تلقى "رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني".
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت الشهر الماضي أن إيران طلبت من سلطانة عمان التوسط لفتح قناة حوار "غير علنية" مع الولايات المتحدة، من أجل تهدئة الخلافات بين الجانبين. وكان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي قد زار واشنطن الشهر الماضي، وذلك بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إلى مسقط.
وتفادت العلاقات الثنائية المستقرة بين البلدين (عمان وإيران) التوترات المزمنة بين طهران من جهة والسعودية وحلفائها من جهة أخرى.
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