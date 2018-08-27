ليبيا: سقوط مدنيين جراء اشتبكات في طرابلس وبيان استنكار لما حدث

أصدرت الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الإثنين، بيانا تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة عنه حول النزاع المسلح في العاصمة الليبية طرابلس.

© Sputnik . فلاديمير فيدورينكو ليبيا... حكومة الوفاق تعلن تمسكها ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية

طرابلس– سبوتنيك . وجاء في بيان الأمانة العامة: "تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها تجاه تجدد المواجهات المسلحة بين تشكيلات أمنية من طرابلس وقوات تابعة إلى اللواء السابع ترهونة، والتى اتخذت منحى خطيرا منذ مساء الأمس، والتي تشكل خطرا داهما على سلامة مئات الآلاف من المدنيين داخل عدد من أحياء المدينة نتيجة لأستخدام أنواع متعددة من الأسلحة المتوسطة و الثقيلة مع إقفال مداخل ومخارج منطقة قصر بن غشير ، وتوقف تام للحركة على طريق القصر — الخلة".

كما حذرت المنظمة الأطراف المتنازعة من ضرورة تجنيب المدنيين ويلات العمليات القتالية ؛ فضلا عن الحاجة الماسة لوقف شامل لإطلاق النار ولا يغنى ذلك عن ضرورة إخلاء الأحياء المدينة من المتقاتلين على وجه السرعة لضمان سلامة المدنيين، وتمكينهم من اقتضاء الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية فى ظل تدهور اقتصادى مريع.

واعتبرت المنظمة هذه الاعمال القتالية داخل الأحياء المدنية يمكن إدراجها تحت جرائم الحرب، التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف صراحة اتفاقية جنيف الرابعة،التي تقضي بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الاقتتال في حال النزاع داخل حدود الدولة الواحدة ، حيث أن استعمال الأسلحة داخل المدن سواء لغرض تدمير مواقع معادية، أم لخلق حالة من الرعب بين السكان المدنيين لأغراض عسكرية أو سياسية، يعتبر مسوغًا لإدراج فاعليه ضمن مجرمي الحروب، ويمكن المطالبة بمحاكمتهم على المستوى الدولي.

ضحايا مدنيين جراء اشتباكات في العاصمة طرابلس

أفادت مصادر محلية ليبية في العاصمة طرابلس اليوم الاثنين، عن وقوع اشتباكات مسلحة بين مسلحي في بعض ضواحي طرابلس، فيما أعلنت مديرية أمن طرابلس عن سقوط 4 قتلى من المدنيين.

وقال شهود عيان في أتصال مع وكالة "سبوتنيك" إن "مدينة طرابلس تشهد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ صباح اليوم الباكر بين اللواء السابع مشاة المعروف بـ "الكانيات "من جهة وكتيبة ثوار طرابلس والدعم المركزي أبوسليم التابع لحكومة الوفاق الليبية من جهة أخرى".

وأضاف أن "الاشتباكات تدور منذ مساء الأمس وتستمر حتى هذه اللحظات في مناطق وادي الربيع وخلة الفرجان وعين زارة وصلاح الدين ويسمع صداها في أغلب مناطق العاصمة طرابلس ".



وأعلنت مدرية الأمن في طرابلس اليوم الاثنين، في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية أن" نتيجة للاشتباكات الواقعة في ضواحي مدينة طرابلس اليوم الاثنين 27آب/أغسطس ، وسقوط القذائف العشوائية على المدنيين منطقة الخلة سجلت وقوع أربعة ضحايا جراء هذه الاشتباكات".

ودعت مديرية الأمن في طرابلس " المواطنين في مناطق الاشتباك لأخذ الحيطة والحذر".

في سياق متصل طالب وزير الصحة المفوض عمر بشير الطاهر، جميع المصحات الخاصة الواقعة داخل نطاق بلدية طرابلس استقبال الجرحى جراء الاشتباكات الحاصلة

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن "وزير الصحة المفوض عمر بشير الطاهر، يطلب من جميع المصحات الخاصة الواقعة داخل نطاق بلدية طرابلس استقبال الجرحى جراء الاشتباكات الحاصلة بالتنسيق مع إدارة شؤون جرحى طرابلس".

وأضاف البيان أن "وزير الصحة قد أصدر مساء أمس الأحد، تعليمات إلى إدارة شؤون الجرحى طرابلس بشأن إنشاء مستشفى ميداني بالمدينة"، وأوضحت الوزارة أن "مدير إدارة شؤون جرحى طرابلس طارق الهمشري أكد بأن المستشفى الميداني الذي أقيم بمنطقة صلاح الدين مجهز بعدد 8 سيارات إسعاف و10 أطباء قمنا بالتنسيق مع 4 مصحات خاصة حالياً لاستقبال الجرحى".