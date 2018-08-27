الدفاع الروسية: تواجد المدمرة الأمريكية في المتوسط يمكنها من ضرب كل الأراضي السورية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء غيغور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تواصل تعزيز المدمرة الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بالتحضير لاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب.

موسكو- سبوتنيك. وقال كوناشينكوف: "مواصلة الولايات المتحدة الأميركية تعزيز المدمرة الأمريكية في الشرق الأوسط، مرتبط بالتحضير لاستفزاز بزعم "استخدام أسلحة كيميائية" في إدلب".

وأضاف كوناشينكوف "حاملة الصواريخ المجنحة القريبة من سوريا تحتوي على 28 صاروخا مجنحا وهي قادرة على ضرب كل الأراضي السورية".

يذكر أن الولايات المتحدة وجهت عشرات الصواريخ المجنحة على أهداف سورية، استنادا إلى البيانات المأخوذة من شريط الفيديو الخاص بالخوذ البيضاء، والذي تبين بعد ذلك أنه مزيف. وضربت الولايات المتحدة سوريا بدعما من الدول الغربية، دون انتظار تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكان قد تحدث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في وقت سابق عن الخطط الأمريكية في محافظة إدلب السورية. ووفقا للدبلوماسي، فإن واشنطن تريد أن تمنع محاربة الإرهاب في هذه المنطقة بأي طريقة- فهي المنطقة الوحيدة في سوريا، التي لا يزال يسيطر عليها المسلحون.

وأرسلت الولايات المتحدة مدمرة أمريكية "بي 1 — بي" من قاعدتها في قطر إلى المتوسط لضرب أهداف في سوريا. كما انضمت إليها المدمرة "يو إس إس سوليفان" التابعة للبحرية الأمريكية المزودة بـ56 صاروخ كروز.